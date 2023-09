Milan, come stanno Giroud e Kalulu?

Non arrivano notizie confortanti in casa Milan riguardo alle condizioni di Giroud e Kalulu. I due calciatori si sono fermati durante la sosta per le Nazionali e la loro presenza per l'atteso derby in programma sabato è in forte dubbio.

Olivier Giroud si è infortunato giovedì sera durante Francia-Irlanda, ma da subito si è detto fiducioso in merito alla sua presenza contro l'Inter. Nelle prossime ore forzerà per capire se sarà disponibile oppure no. Nel caso in cui dovesse alzare bandiera bianca, al suo posto toccherebbe a uno tra Jovic e Okafor.

Problema a Milanello, invece, per Pierre Kalulu: resta difficile recuperare in tempo utile per sabato per la partita di sabato. Certamente non una buona notizia per Pioli il quale dovrà già fare a meno dello squalificato Tomori con Kjaer pronto a scendere in campo dal 1'.

Buone notizie, invece, sul fronte Maignan e Theo Hernandez: i due calciatori sono già a disposizione della Francia che questa sera sarà impegnata contro la Germania in amichevole. I due saranno due punti fissi di Pioli nel derby contro l'Inter.

Fantacalcio.it per Adnkronos