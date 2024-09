In casa Milan tengono banco le condizioni di Mike Maignan. Il portiere francese si è fermato per infortunio ieri sera nella sfida di Champions League. In casa Milan tengono banco le condizioni di Mike Maignan. Il portiere francese si è fermato per infortunio ieri sera nella sfida di Champions League contro il Liverpool. Un brutto colpo per il club rossonero considerando anche l'indisponibilità di Sportiello e a pochi giorni dal derby contro l'Inter in Serie A.