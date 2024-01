Milan e Roma sorridono: Aouar e Bennacer fuori dalla Coppa d'Africa

L'Algeria è stata eliminata ai gironi della Coppa d'Africa: decisiva la sconfitta maturata ieri contro la Mauritania. Zero punti in classifica e cammino molto deludente degli uomini di Belmadi.

Una pessima notizia per i tifosi algerini, ma non per Milan e Roma considerando il ritorno anticipato di Bennacer e Aouar. I due centrocampisti, infatti, stanno per tornare ad essere protagonisti in Serie A e al Fantacalcio. Occhio quindi in vista del prossimo turno di Campionato: potrete schierare sia Bennacer che Aouar in vista delle sfide contro Bologna e Salernitana.

Soprattutto il centrocampista offensivo con il nuovo modulo di De Rossi potrebbe trovare tanto spazio sulla trequarti e regalare tanti bonus ai fantallenatori (viste anche le precarie condizioni fisiche di Paulo Dybala).

Anche quello di Bennacer è un recupero importante per Pioli che con la cessione di Krunic era rimasto con il solo Adli nel ruolo di vertice basso a centrocampo. Possibile, pero', che il francese venga confermato anche sabato sera in mezzo al campo.

Fantacalcio.it per Adnkronos