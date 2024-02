Milan, infortunio per Calabria

Davide Calabria si è infortunato durante la partita vinta contro il Napoli. Il terzino si è accasciato a terra a metà primo tempo ed è stato sostituito da Florenzi.

Gli esami clinici a cui si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato un edema all'adduttore sinistro. Per il giocatore del Milan inizierà adesso un percorso di lavoro personalizzato volto al ritorno in campo il prima possibile, senza correre però alcun tipo di rischio.

La diagnosi di questa mattina lo costringe a saltare il match di Europa League contro il Rennes e la gara di Serie A contro il Monza. Per rivederlo in campo se ne riparlerà tra almeno dieci giorni, in occasione della gara di ritorno contro il Rennes, anche se non è da escludere che possa saltare anche l'impegno europeo di ritorno e tornare in campo direttamente nella partita contro l'Atalanta valevola per la 26.a giornata del campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos