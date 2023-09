Milan, infortunio per Giroud in Nazionale

Ore di apprensione in casa Milan. Durante la partita tra Francia e Irlanda, l'attaccante rossonero è stato costretto ad abbandonare il campo al 27' a causa di una botta subita nei primi minuti del match. L'attaccante francese ha provato a restare in campo, ma alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca: probabile distorsione ad una caviglia sinistra per lui. Pioli ed i fantallenatori in apprensione considerando che al rientro dalla sosta il Milan affronterà il derby con l'Inter: le sue condizioni verranno già valutate nelle prossime ore.

A rassicurare tutti circa le sue condizioni ci ha pensato lo stesso giocatore che ne ha parlato in zona mista a fine partita.

"Ho fatto un movimento strano sulla stessa caviglia su cui avevo preso un colpo in Champions League contro il Napoli da Kim. In questo momento ho una debolezza, gestibile; non mi faceva male da settimane. Volevo continuare, ma la caviglia mi ha detto stop. Ma ora sto già meglio, non sono troppo preoccupato. A breve vado a fare qualche esame. Ma non fa troppo male. Peccato, perché volevo giocare, ma è meglio fermarsi. Derby? Sì sì, penso che ce la faccio".

Fantacalcio.it per Adnkronos