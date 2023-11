Milan, lesione muscolare per Thiaw

Non giungono buone notizie per Stefano Pioli all'indomani della sconfitta rimediata contro il Borussia Dortmund che ha complicato il passaggio dei rossoneri agli ottavi di Champions.

Durante il match contro i tedeschi si è fermato per infortunio Thiaw, uscito in stampelle poi dallo stadio. Il difensore ha riportato una brutta lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Pessime notizie quindi per mister Pioli che dovrà rinunciare al centrale fino al 2024 molto probabilmente.

Questo il comunicato del club: "Malick Thiaw si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica che ha evidenziato la presenza di una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, la cui evoluzione verrà rivalutata fra 7-10 giorni".

Piena emergenza in difesa, dunque, per Pioli che contro il Frosinone dovrà rinunciare anche a Kalulu e Kjaer. Al centro della difesa rossonera, quindi, insieme a Tomori potrebbe essere schierato Krunic.

Fantacalcio.it per Adnkronos