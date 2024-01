Il Milan ritrova Yunus Musah: il centrocampista statunitense oggi ha svolto l'allenamento in gruppo e torna a disposizione di Stefano Pioli già per domenica nella trasferta di Empoli. Il giocatore si era fermato per un affaticamento muscolare dopo la gara in casa del Newcastle in Champions League e non si era più rivisto: nella seduta odierna a Milanello è tornato interamente a lavorare con i compagni.