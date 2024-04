Milan, Pioli stravolge tutto?

Stefano Pioli potrebbe stravolgere l'undici iniziale in vista del derby in programma questa sera.

Olivier Giroud potrebbe partire, infatti, dalla panchina: il tecnico rossonero vorrebbe lanciare Rafael Leao nel ruolo di punta centrale con Pulisic a sinistra. Completerebbero il tridente alle spalle dell'attaccante portoghese Loftus-Cheek e Musah (quest'ultimo in buona condizione nelle ultime partite). Si tratterebbe di un ruolo inedito per Leao, abituato a giocare a sinistra e sfruttare la sua velocità in allungo sulla corsia esterna. Una scelta adottata in caso per mettere in crisi i centrali nerazzurri, con Acerbi che potrebbe avere difficoltà a reggere la velocità del fuoriclasse portoghese.

In mezzo al campo Reijnders e Adli. Al centro della retroguardia la coppia Tomori-Gabbia (obbligata viste le assenze per squalifica di Thiaw e gli infortuni di Kjaer e Kalulu), terzini agiranno Calabria e Theo Hernandez. In porta Maignan.

A quel punto Giroud, e lo stesso Chukwueze, diventerebbero armi importanti da giocare a gara in corso. L'attaccante francese è al suo ultimo derby: il contratto scade a giugno e l'America lo attende.

Fantacalcio.it per Adnkronos