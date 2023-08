Milan, sconfitta di misura contro il Barcellona

Si chiude con una sconfitta la tournée americana del Milan. I rossoneri vengono battuti 1-0 dal Barcellona all'Allegiant Stadium. Decide la sfida la splendida rete di Ansu Fati nel secondo tempo. Da segnalare anche un gol annullato per fuorigioco ad Araujo.

Diverse indicazioni interessanti per il Fantacalcio. In primis i 90 minuti giocati da Loftus-Cheek, Reinjnders e Leao (quasi tutta la partita anche per Theo Hernandez, Tomori e Thiaw), primi chiari segnali sui probabili titolari di Pioli.

Proprio Reijnders nel finale, da ottima posizione e senza marcatura, ha fallito un gol fatto col piattone su perfetto assist post sgasata di Leao.

Milan-Barcellona 0-1: il tabellino

Marcatori: 55' Ansu Fati

MILAN: Maignan M., Florenzi A. (dal 19' st Kalulu P.), Thiaw M. (dal 28' st Kjaer S.), Tomori F. (dal 41' st Saelemaekers A.), Hernandez T. (dal 35' st Bartesaghi D.), Loftus-Cheek R., Krunic R. (dal 28' st Pobega T.), Reijnders T., Pulisic C. (dal 28' st Romero L.), Giroud O. (dal 28' st Colombo L.), Leao R.. A disposizione: Adli Y., De Ketelaere C., Mirante A., Simic J., Sportiello M., Traore C., Zeroli K. Allenatore: Pioli S..

BARCELLONA: Pena I., Kounde J. (dal 22' st Dest S.), Garcia E. (dal 40' st Faye M.), Araujo R. (dal 40' st Garrido A.), Alonso M. (dal 1' st Balde A.), Pedri (dal 1' st Roberto S.), Romeu O. (dal 35' st Casado M.), Lopez F. (dal 1' st de Jong F.), Raphinha (dal 22' st Yamal L.), Torres F. (dal 1' st Lewandowski R.), Abde (dal 1' st Fati A.). A disposizione: Astralaga A. (Portiere), Christensen A., Dembele O., Gavi, Gundogan I., Kessie F., Lenglet C., Martinez I., ter Stegen M. Allenatore: Xavi.

Ammonizioni: al 29' pt Loftus-Cheek R. (Milan (Ita)), al 44' pt Reijnders T. (Milan (Ita)) al 7' pt Alonso M. (Barcellona (Esp)).

Fantacalcio.it per Adnkronos