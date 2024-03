Milan, stop per Kalulu

Ennesimo infortunio in casa Milan. Si è fermato nuovamente Kalulu che era rientrato da poco a disposizione di Pioli. Il difensore ha accusato un problema al ginocchio durante il match di ieri contro l'Hellas Verona. Il club rossonero ha diramato un bollettino medico circa le condizioni del giocatore, sottoposto questa mattina ad esami clinici approfonditi che hanno evidenziato il suo reale stato di salute.

"Pierre Kalulu, a seguito del trauma distorsivo del ginocchio destro rimediato nella gara di ieri, ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale. Il giocatore inizia da subito il trattamento conservativo del caso".

Per Kalulu è da mettere in preventivo uno stop importante che, però, non lo terrà fuori fino al termine della stagione. Il difensore del Milan resterà fermo in infermeria per poco più di un mese: di solito, infatti, infortuni di questo tipo prevedono 30-40 giorni di stop. Per rivederlo in campo, considerato che dopo aver smaltito il problema dovrà ritrovare la forma migliore, bisognerà attendere la fine del mese di aprile o gli inizi del mese di maggio.

Intanto, Pioli ed il Fantacalcio perdono una pedina importante per il finale di stagione: adesso si potrà contare sul duo Thiaw-Kjaer per completare la coppia con Tomori.

Fantacalcio.it per Adnkronos