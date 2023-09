Milan, terapie per Pulisic e Musah

Con il derby di Milano sempre più vicino, Inter e Milan iniziano a delineare le prime strategie da adottare per la stracittadina. In casa Milan la squadra è finalmente al completo.

Pulisic e Musah sono stati gli ultimi due calciatori ad aver raggiunto Milanello. Entrambi si sono dedicati a massaggi e terapie. Sarà domani il giorni in cui torneranno ad allenarsi con il resto del gruppo squadra.

Maignan, Theo Hernandez, Thiaw, Krunic e Rafael Leao hanno regolarmente preso parte alla sessione di allenamento di mister Stefano Pioli.

Chi invece si è allenato a parte è stato Olivier Giroud. Dopo la botta rimediata con la Francia, la sua tabella di marcia personalizzata è proseguita come previsto. Anche per lui la giornata di domani sarà quella decisiva per il rientro in gruppo.

Fantacalcio.it per Adnkronos