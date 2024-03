Monza, Palladino su Gomez, Gagliardini e D'Ambrosi

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in mattinata in conferenza stampa alla vigilia della gara sul campo del Genoa. Vi riportiamo uno stralcio delle sue parole in merito alla situazione degli indisponibili: "Per Gomez il ricorso è stato respinto, da quel che so. La società lo comunicherà.

Gagliardini ha un infortunio alla spalla, è out al pari di D'Ambrosio e Bettella.

Stravedo per Vignato, ma si porta dietro questo fastidio da anni e non sappiamo i tempi del rientro. Caprari ha avuto un infortunio pesante, sta lavorando a parte".

Fantacalcio.it per Adnkronos