Mourinho, l'annuncio su Dybala in conferenza

Alla vigilia del match in programma domani sera contro la Juventus, Mourinho è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia. Focus incentrato, ovviamente, sulle condizioni del grande ex, Paulo Dybala: "La sensazione è che Dybala sia disponibile. Dopo se gioca titolare o dalla panchina, al di là che non voglio dirlo, è perché non ho ancora deciso. Dobbiamo parlare con lui delle sue sensazioni. Se tutto va bene oggi, sarà disponibile oggi per giocare. Mancini è nella stessa situazione. Con la sensazione che lui conosce già come si gioca senza allenarsi. Ha fatto bene con il Napoli e domani giocherà, non ci sono dubbi".

La sensazione è che l'argentino possa partire dal primo minuto al fianco di Lukaku. Tuttavia restano in preallarme le alternative offensive Azmoun, El Shaarawy e Belotti. Sulle fasce potrebbero essere impiegati Kristensen e Spinazzola, ma a sinistra rimane viva l'opzione Zalewski. In mezzo al campo può rivedersi Pellegrini dall'inizio con Paredes e Cristante. Dietro Llorente con ai lati Mancini e Ndicka. In porta Rui Patricio.

Fantacalcio.it per Adnkronos