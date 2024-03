Napoli, 3 buone notizie. Frosinone: in 6 ai box. E il Lecce ha un nuovo allenatore

Frosinone, sei calciatori in infermeria

Il Frosinone di Eusebio di Francesco è tornato al lavoro dopo il KO contro il Sassuolo nell'ultimo turno. I gialloazzurri ed i fantallenatori devono fare i conti, però, con una infermeria piuttosto affollata che vede impegnati nel recupero Oyono, Lusuardi e Marchizza. A loro tre si aggiungono anche Valeri, Bonifazi e Harroui, alle prese con le terapie.

Napoli, novità sugli infortunati

Proprio in queste ore ore, stando a quanto riferito dal report diramato dalla SSC Napoli sui propri canali ufficiali, arrivano novità dall'infermeria che interesserebbero anche il Fantacalcio. Perché Amir Rrahmani, Cyril Ngonge e Jens Cajuste, dopo aver viaggiato spediti a pieno ritmo verso il recupero, tornano finalmente a disposizione dell'allenatore.

Empoli, apprensione per Ismajli

Apprensione in casa Empoli per le condizioni di Adrian Ismajli, infortunatosi nella sfida di San Siro contro il Milan. Per il difensore albanese, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un risentimento alla coscia sinistra, ed è in dubbio per la prossima giornata contro il Bologna.

Lo staff medico valuterà le condizioni di Ismajli giorno dopo giorno, ma mister Nicola difficilmente lo rischierà. Probabile dunque il rientro dopo la sosta per le Nazionali, in cui l'Empoli affronterà la difficile e proibita trasferta contro l'Inter.

Il Lecce ha scelto il nuovo allenatore

Luca Gotti è il nuovo allenatore del Lecce. Manca ancora l'ufficialità, ma ormai la decisione è stata presa. Dopo l'esonero di D'Aversa, la dirigenza salentina ha virato sull'ex Udinese per condurre la squadra verso il traguardo salvezza.

