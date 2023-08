E al Fantacalcio? Ovviamente se dovesse esserci uno stop di durata superiore alle attese, il FVM di Kvaratskhelia calerà leggermente verso le aste estive. Essendo un valore dinamico e soggetto a variazioni in tempo reale in base agli eventi, un infortunio può intaccare (anche se in parte) l'appetibilità di un calciatore. Qualora saltasse la trasferta di Frosinone, Garcia potrebbe lanciare subito Elmas esterno a sinistra, 'esperimento' che già Spalletti più volte ha riproposto l'anno scorso.

Fantacalcio.it per Adnkronos