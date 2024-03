Napoli, allarme Osimhen

Il Napoli è tornato al lavoro in vista dell'anticipo in programma venerdì sera contro il Torino. Questa mattina in quattro si sono allenati a parte: tra questi c'è anche Osimhen. Per il nigeriano lavoro in palestra, per Rrahmani personalizzato in campo. Ed è subito allarme in vista del match contro gli uomini di Juric: ci sarà Osimhen dal primo minuto?

Questo il report ufficiale diramato dal club azzurro: "Dopo il successo sulla Juventus, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione ed esercizi sulla potenza aerobica.

Di seguito il gruppo è stato impegnato in seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha fatto prima parte di allenamento in gruppo e successivamente personalizzato in palestra. Cajuste ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra".

Difficile ipotizzare adesso le scelte di formazione, dovranno essere valutate sicuramente le condizioni di Osimhen ma non solo. Qualora il nigeriano non dovesse farcela, Raspadori potrebbe agire da punta centrale al suo posto. L'altra ipotesi ovviamente è quella di Giovanni Simeone.

Fantacalcio.it per Adnkronos