il Lipsia vuole prendere Elmas dal Napoli. Il centrocampista macedone classe 1999 ha al momento il contratto in scadenza nel 2025 e non sembra intenzionato a rinnovarlo. La proposta del club tedesco è di quelle a dir poco allettanti: 30 milioni di euro sul piatto. Per ora gli azzurri hanno rifiutato l'offerta, ma resta l'incognita sul futuro del giocatore.

Senza rinnovo, la prossima estate Elmas potrebbe salutare il Napoli. Troppo elevato, a quel punto, il rischio di perderlo a costo zero un anno dopo. A meno che non venga davvero presa in considerazione l'idea di una cessione negli ultimi giorni di agosto.

Situazione da monitorare: oggi Elmas non è un titolare con Garcia, ma per qualità e duttilità può tornare utile in diversi ruoli e, dunque, anche al Fantacalcio sotto il profilo del minutaggio. Un jolly, per il Napoli e i fantallenatori. Ma, a maggior ragione dopo le sirene dalla Bundesliga, quanto potrà durare questo scenario?

Fantacalcio.it per Adnkronos