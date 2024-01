Napoli, le condizioni di Cajuste e Demme. Allarme Osimhen?

Il Napoli continua la preparazione in Arabia Saudita in vista della semifinale di Supercoppa in programma giovedì alle 20 contro la Fiorentina. Cajuste ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte lavoro personalizzato mentre Demme è stato sottoposto a terapie. La speranza di Mazzarri è quella di recuperare almeno il centrocampista svedese viste le tante assenze a centrocampo.

Intanto apprensione per Victor Osimhen dalla Nigeria per il Napoli e i fantallenatori. Dal paese d'origine del bomber azzurro arrivano notizie di uno stop precauzionale in allenamento a causa di un lieve problema di natura fisico accusato dal centravanti della Nazionale nigeriana. Le sue condizioni verranno nuovamente valutate nelle prossime ore, ma non è in dubbio la sua presenza in vista della gara di giovedì contro la Costa d'Avorio, sfida già decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale in Coppa d'Africa.

Questa la nota della Nazionale che prova a smorzare la preoccupazione: "Non siamo preoccupati, sono solo piccoli problemi che saranno recuperati. Non è a rischio per la prossima gara, Osimhen si è fermato solo precauzionalmente".

