Napoli, recuperato Kvaratskhelia

Smaltita la delusione per il pari di Udine, per il Napoli si avvicina la sfida col Bologna. E dall'allenamento odierno arrivano indicazioni positive per mister Calzona che ha ritrovato Kvicha Kvaratskhelia, tornato ad allenarsi in gruppo. Il georgiano si candida così per una maglia da titolare sabato contro la compagine dei felsinei.

Ancora lavoro personalizzato per Raspadori, palestra per Zielinski. Nessun problema anche per Victor Osimhen dopo lo spavento per il colpo a ginocchio rimediato nel match di Udine.

Fantacalcio.it per Adnkronos