Napoli, ufficiale Spinazzola. E caso Di Lorenzo chiuso...

Comincia a prendere forma il nuovo Napoli targato Antonio Conte. Nella giornata odierna la società azzurra ha comunicato l'acquisto di Leonardo Spinazzola.

L'esterno classe '93 arriverà a parametro zero dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Roma. Nell'ultima stagione ha collezionato 23 presenze, 1 gol e 2 assist, per una fanta-media del 6.3 al di sotto delle sue potenzialità. Occhio comunque al suo arrivo al Napoli: l'esterno potrebbe essere ancora protagonista in Serie A.

Ma non solo, perché il club di De Laurentiis ha voluto anche chiarire la situazione legata al capitano Di Lorenzo. Il calciatore aveva chiesto la cessione al termine del campionato tramite il suo procuratore, ma adesso pare sia tutto rientrato. Questo il comunicato del club.

"Il Calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di Lorenzo. Evidentemente, tali organi di stampa sono disinformati, poiché il "chiarimento" tra la società e il Capitano è avvenuto positivamente già da alcune settimane. È chiaro, quindi, che Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il Capitano e perno centrale del Calcio Napoli".

Di Lorenzo e Spinazzola saranno, dunque, due protagonisti anche al Fantacalcio. Nel ruolo di esterni, con Conte avanzeranno di qualche metro e potranno portare più bonus ai fantallenatori.

Fantacalcio.it per Adnkronos