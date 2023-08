Nasce Switch, la nuova funzione di gioco di Leghe Fantacalcio

La grande novità di questa stagione delle Leghe Fantacalcio®. Non un obbligo, ma un'opportunità per avere meno problemi di formazione possibili: nasce "Switch", la nuova opzione disponibile per la stagione 2023/2024 che consentirà a tutti i fantallenatori, in buona sostanza, di schierare un particolare giocatore soltanto se titolare.

Quante volte siete stati presi fino alla fine dal dubbio di schierare un attaccante o la sua riserva? Quante volte il maledetto turnover o lo spezzatino vi hanno impedito di puntare con piena consapevolezza sul giocatore che secondo voi di minuti ne avrebbe giocati 70 e non 20? Da quest'anno, con lo Switch, tutto questo sarà possibile.

Come? Ve lo spieghiamo.

Servono strumenti per gestire alcune difficoltà endemiche del fantallenatore, sempre più esposto all’incertezza in fase di schieramento della formazione. Molte sono le cose cambiate nel corso degli anni, ma le difficoltà maggiori sono riassumibili in due punti:

Turni di gioco in serie A sempre più allungati con caduta fisiologica dell’affidabilità delle probabili formazioni della partite troppo lontane dal primo anticipo (fino a 4 giorni).

Turnover sempre più spinti ed indecifrabili legati a rose più lunghe e logorio fisico per i calendari di gioco fittissimi

"Switch" nasce come funzione di gioco per venire incontro a questo specifico tipo di esigenza.



"Switch" è una nuova funzione di gioco che permette di assicurare la titolarità di un determinato calciatore (da qui in avanti fantasiosamente “Tizio”) inserito in formazione. Qualora Tizio nella sua partita reale non inizi dal primo minuto, la formazione schierata su Leghe Fantacalcio® si modifica, spostando Tizio in panchina e promuovendo titolare al suo posto un panchinaro preselezionato, l'altrettanto fantasioso Caio.

Si tratta di una inversione di due calciatori tra campo e panchina condizionata ad un evento certo, la non titolarità reale di Tizio.

Una volta avvenuto lo Switch, Tizio andrà ad occupare esattamente la posizione che aveva Caio in panchina.



Se attiva l’opzione in Lega, il fantallenatore avrà a margine di campo e panchina due box: dal primo andrà selezionato un calciatore già schierato (Tizio), dal secondo un calciatore inserito in panchina (Caio).

Il tutto tenendo presente che il sostituto, nel nostro esempio Caio, potrà essere solo un pari ruolo del titolare selezionato.

Per il Classic nessun problema di chiarezza espositiva, nella modalità Mantra, esclusiva di Leghe Fantacalcio® , il concetto resta sostanzialmente lo stesso, ma è ovviamente figlio dei doppi ruoli e può quindi essere scisso: se il titolare è in posizione W/A, ad esempio, ne consegue che panchinari i selezionabili saranno tutti quelli che abbiano tra i propri ruoli la W oppure la A, e non necessariamente entrambi.



E’ quasi naturale pensare a questa nuova risorsa come fondamentale nella gestione delle cosiddette coppie, specie quelle d'attacco. Quanto un fantallenatore può arrivare ad apprezzare la possibilità di schierare sempre quello titolare tra i due?

Immaginatevi nella scorsa stagione, fantallenatori di Jovic e Cabral. Switch vi avrebbe consentito di schierare sempre l'attaccante scelto da Italiano come titolare.

Ma il concetto è ovviamente espandibile a qualsiasi altra dinamica di calciatori di squadre reali diverse. Immaginiamo di avere una leggera preferenza verso Tizio rispetto a Caio, a parità di condizioni di titolarità. Quante volte, vedendo giocare Tizio solo gli ultimi 20’ e mangiandoci le mani per la nostra scelta, avremmo preferito schierare Caio, partito invece titolare?

Switch è una risposta a tutte quelle considerazioni 'col senno di poi'.

Sono due concetti sovrapponibili? Solo minimamente. Nel senso che l’evento che stabilisce l’attivazione o meno dello Switch avviene durante il live del turno, ma è del tutto predeterminato in fase di inserimento formazioni.

Il concetto vero e proprio di sostituzione live implicherebbe un’azione specifica del fantallenatore a turno in corso… potenzialmente intrigante, ma con tutta una serie di controindicazioni anche molto gravose che rischierebbero di inficiare la giocabilità, invece di migliorarla.

Con Switch si soddisfa un bisogno similare ma al riparo dalle antipatiche backdoor legate al concetto di sostituzione live.



Altro da sapere su “Switch”:



- sarà una funzione opzionale

- una volta disponibile, non sarà una funzione obbligatoria: si può tranquillamente scegliere di non avvalersi dell’opzione

- è possibile impostare 1 solo potenziale Switch per ogni partita

- nel caso lo Switch si attivi non contribuirà al calcolo del numero sostituzioni (è un cambio formazione, non una sostituzione)

- ogniqualvolta uno dei due selezionati viene tolto da campo/panchina o spostato di posizione, i box dello switch si azzerano e andranno reimpostati

- qualora la condizione per attivare lo switch si avveri (Tizio non gioca titolare), in formazione ci va Caio, e questo a prescindere dallo status che avrà (titolare, subentrato con voto, senza voto, inutilizzato). In fase di calcolo avverranno le normali sostituzioni e, non deve meravigliare, lo stesso Tizio uscito per lo Switch potrebbe anche rientrare come cambio di qualcun altro (o paradossalmente di Caio stesso, se non dovesse giocare).

