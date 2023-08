Ndoye al Bologna, ora è ufficiale

Il Bologna si muove sul mercato, in attesa di capire il futuro di Arnautovic, richiesto dall'Inter. Il club emiliano ha ufficializzato il trasferimento in rossoblù di Dan Ndoye dal Basilea. Ad annunciarlo è stato lo stesso club attraverso i propri canali ufficiali. Di seguito il comunicato ufficiale.

"Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Fc Basel il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Dan Ndoye.

Sesto svizzero della storia del Bologna, Dan è un’ala destra di buone doti fisiche e con già all’attivo diverse stagioni da professionista con numeri in crescendo, nonostante la giovane età.

Sviluppatosi nel settore giovanile del Losanna, debutta in prima squadra nella stagione 2019/20 e in due anni colleziona 13 reti fra campionato e coppa nazionale. Si trasferisce poi in Ligue1 al Nizza dove agisce perlopiù da esterno di centrocampo, subentrando spesso nei secondi tempi; trova invece più spazio e fiducia nella fase a gironi di Europa League, schierato talvolta da punta centrale dal tecnico Vieira e ripagandolo con due gol importanti a Leverkusen e Slavia Praga. Ritorna in patria con il Basilea nell’estate 2021, gioca la Conference, viene schierato come attaccante esterno a destra ma anche a sinistra, confeziona gol e assist con invidiabili doti di corsa, notevole velocità e qualità nell’uno contro uno e nel dribbling. Esordisce in Nazionale maggiore, dopo 10 reti con la U21, in occasione di una vittoria della Svizzera in Spagna per la Nations League a settembre 2022. Col Basilea raggiunge la semifinale di Conference League eliminato per mano della Fiorentina lo scorso maggio. Dall’agosto 2023 passa al Bologna".

Ndoye è un esterno offensivo che ama partire prevalentemente da destra, ma può essere adattato anche a sinistra. Ha una grande velocità e capacità nel dribbling e di creare superiorità numerica. Può portare un discreto numero di bonus al Fantacalcio.

Al momento non è certo di un posto da titolare, molto dipenderà anche dal futuro di Orsolini. Può essere sicuramente un ottimo terzo slot, ma da titolare può anche essere un secondo slot nelle leghe numerose. La spesa non deve comunque superare i 20-25 crediti su 1000.

Fantacalcio.it per Adnkronos