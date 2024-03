News da Bologna, Cagliari, Empoli e Frosinone

Bologna, out Posch dai convocati

Oltre gli infortunati Zirkzee e Karlsson, mancherà anche Posch nel Bologna che affronterà domani sera l'Empoli nell'anticipo della 29esima giornata del campionato di Serie A. Il difensore non è stato convocato perché è in procinto di diventare padre.

Cagliari, dubbio Gaetano

Dopo la vittoria sulla Salernitana, il Cagliari si appresta sabato ad affrontare il Monza nella la 29esima giornata di Serie A. Mister Ranieri ha presentato la sfida in conferenza stampa, non ha però sciolto il dubbio sulle condizioni di Gaetano alle prese con un lieve affaticamento: "Tutti stanno migliorando, ma dobbiamo capire cosa non mi permetterà di rischiare".

Empoli, chi giocherà in attacco?

Mister Nicola ha presentato oggi in conferenza stampa il match interno di domani contro il Bologna. Il tecnico ha parlato così delle condizioni dei suoi calciatori: "Cerri è utile e lo sarà, vale per tutti gli altri. Dal punto di vista tattico Niang a Milano ha fatto una partita importante. Con loro c'è anche Caputo, che non è al top. Ebuehi, al pari di Bastoni, sta lavorando in maniera continuativa con noi".

Frosinone, Valeri stringe i denti

Buone notizie per mister Eusebio Di Francesco in vista della sfida tra Frosinone e Lazio: il tecnico giallazzurro potrà contare anche su Emanuele Valeri, uscito nei primi minuti della sfida col Sassuolo per un problema alla caviglia. Un infortunio smaltito, con l'ex Cremonese che si accomoderà in panchina nella sfida in programma sabato sera allo 'Stirpe'.

Fantacalcio.it per Adnkronos