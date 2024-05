News da Monza, Napoli, Bologna e Torino

Monza, Ciurria operato

Patrick Ciurria è stato operato a Barcellona e sottoposto a un intervento di artroscopia diagnostica al ginocchio destro, con riscontro di lesione menisco laterale e conseguente sutura meniscale. L'esterno del Monza, la cui ultima apparizione in campo risale alla partita col Napoli dello scorso 7 aprile, ha terminato anzitempo la sua stagione.

Napoli, OK Osimhen e Kvara

Dopo lo stop di ieri, Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen oggi sono tornati ad allenarsi a pieno ritmo in gruppo. Buone notizie, dunque, per il Napoli in vista della sfida di lunedì contro l'Udinese. Ancora lavoro personalizzato invece per Gollini e terapie per l'infortunato Zielinski.

Bologna, parla Thiago Motta

Oggi si è svolta la conferenza stampa di mister Thiago Motta che ha presentato la sfida di domani contro il Torino. Il tecnico si è soffermato sul ballottaggio Orsolini-Ndoye: "Penso che Orsolini abbia bisogno di spazio. Visto come sta Ndoye e la partita che ha fatto a Roma, per me doveva giocare titolare lui con l'Udinese. Vedremo per domani, li vedo entrambi molto bene. Sempre giocando 69', 90' o 5' se loro continuano a pensare di poter essere decisivi, sarà sempre un bene per il Bologna".

Torino, Lovato out

Il Torino domani sarà impegnato contro il Bologna nel 35esimo turno di Serie A. Alla vigilia mister Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa, ecco le sue dichiarazioni sugli indisponibili: "Linetty rientra, mentre Lovato ha avuto un problemino sembra muscolare. E non ci sarà Tameze per squalifica".

Fantacalcio.it per Adnkronos