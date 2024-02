News su Fiorentina, Napoli, Torino e Bologna

Fiorentina, dubbio Martinez Quarta

Dopo aver saltato il match contro la Lazio per un problema di calcoli, Martinez Quarta rischia il forfait anche sabato sera contro il Torino.Vincenzo Italiano monitora con lo staff medico viola le condizioni dell'argentino. Nel frattempo il tecnico confida di riuscire a convocare in extremis in campionato Kouamé, guarito dalla malaria.

Napoli, out Cajuste e Ngonge

Brutte notizie per mister Calzona in vista della sfida che il Napoli affronterà domenica sera al 'Maradona' contro la Juventus. Per l'occasione, infatti, gli azzurri saranno privi di Cajuste, vittima di una distrazione muscolare alla coscia destra. Niente da fare neppure per Ngonge che non ha ancora ripreso ad allenarsi in gruppo e non sarà tra i convocati domenica sera.

Torino, riecco Buongiorno

Alessandro Buongiorno è tornato ad allenarsi in gruppo, smaltito l'infortunio alla spalla. Il difensore può partire titolare nella partita di sabato sera contro la Fiorentina. Nel terzetto arretrato ci sarà anche Rodriguez, pienamente recuperato. Ai box invece Lovato per un trauma elongativo al polpaccio sinistro rimediato nell'ultima partita.

Bologna, OK Saelemaekers

Buone notizie per il Bologna in vista della delicata sfida con l'Atalanta che metterà in palio punti importanti in chiave quarto posto. Questa mattina, Alexis Saelemaekers è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra accusato nei giorni scorsi; vivo adesso il duello sulla sinistra offensiva con Ndoye per una maglia da titolare.

