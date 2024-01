Novità su Chiesa, Oristanio, Maldini e Boniface

Juve, parla Allegri

Bianconeri domani impegnati in Coppa Italia contro il Frosinone, poi martedì sfida interna contro il Sassuolo in campionato. Mister Allegri ha così parlato in conferenza sulle condizioni della squadra: "Chiesa non è convocato, non può giocare; sta meglio, se tutto procede come oggi martedì lo avremo a disposizione. Gioca in porta Perin e torna Locatelli. Cambiaso e Iling titolari? Difficile. Rabiot dovrebbe esserci martedì".

Monza, preso Maldini

"Daniel Maldini è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva dal Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024", con questo comunicato il club brianzolo ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista offensivo che sarà convocabile già per sabato nella sfida interna contro l'Inter in campionato.

Cagliari, KO Oristanio

Non arrivano buone notizie per i fantallenatori di Gaetano Oristanio, infatti il calciatore del Cagliari è rimasto vittima di una frattura composta del quinto metatarso del piede destro e starà ai box più di un mese. Considerando gli infortuni degli altri attaccanti Lapadula e Shomurodov oltre l'assenza in questo mese di Luvumbo impegnato in Coppa d'Africa, il club sardo sembra intenzionato a intervenire sul mercato: il nome caldo al momento sembra essere quello di Daniele Verde.

Euroleghe, lungo stop per Boniface

Tegola per la Nigeria e per il Bayer Leverkusen, oltre che per i fantallenatori di Victor Boniface.

L'attaccante, protagonista di una prima parte di stagione strepitosa, non giocherà la Coppa d'Africa per una lesione agli adduttori con interessamento del tendine che avrà bisogno di un intervento chirurgico. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai quattro mesi.

