Osimhen perde il volo per rientrare in Italia

Notizia dell'ultim'ora che rovina i piani della SSC Napoli e dei fantallenatori. Il club partenopeo attendeva con ansia il ritorno di Victor Osimhen, di rientro dalla Coppa d'Africa. Ma è accaduto l'inaspettato.

Questa mattina Osimhen era atteso a Capodichino, ma c'è stato un problema inaspettato. Regolarmente imbarcatosi sul volo Lagos-Istanbul, avrebbe dovuto effettuare due scali: la prima tratta, però, ha subito un ritardo di circa 20 minuti che gli ha impedito di raccogliere la coincidenza con il secondo volo. Di conseguenza, aereo perso e rientro saltato.

Cosa succede al Fantacalcio? Salterà la gara contro il Genoa di Alberto Gilardino, match per il quale era già in forte dubbio. Osimhen ora rientrerà in ritardo a Napoli, effettuerà al massimo una seduta di allenamento nella giornata di domani e dovrà anche smaltire qualche acciacco fisico e le fatiche del viaggio. A questo punto, si rivedrà in campo per la gara di Champions League contro il Barcellona.

Al momento, Osimhen è in attesa di riprogrammare il suo itinerario di viaggio per tornare a Napoli. A disposizione, sembrerebbe avere un volo Istanbul-Napoli che potrebbe riportarlo in città alle 18:15.

Fantacalcio.it per Adnkronos