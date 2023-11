Parla Allegri: le condizioni di Danilo, Alex Sandro e Locatelli

La Juventus domani aprirà il 14° turno di Serie A nel match contro il Monza. Alla vigilia della sfida, come di consueto, mister Allegri è intervenuto in conferenza stampa: "Il Monza è anche l’unica squadra che l’anno scorso ci ha portato via 6 punti e a cui non abbiamo mai fatto un gol. Dobbiamo dare seguito al pareggio con l’Inter”.

Le condizioni degli infortunati - “Danilo e Alex Sandro saranno a disposizione, Locatelli oggi valuteremo, è un problema di dolore, l’altro giorno ci ha dato una mano e oggi vediamo”.

Gli attaccanti - "Hanno fatto una buona prestazione ma gli altri stanno bene. Ci sono stati momenti in cui hanno giocato Kean e Milik, noi quest'anno abbiamo l'obiettivo di tornare in Champions. L'ho detto anche ai ragazzi, ci saranno dei momenti in cui qualcuno giocherà di meno. Ogni tanto mi viene in mente Perin che è un portiere di livello molto alto ma gioca di meno".

Il futuro - "Si parla sempre di questo futuro in questo periodo. Ho un contratto con la Juventus fino al 2025, stiamo lavorando assieme per il futuro del club. vado molto d'accordo con i nuovi dirigenti, c'è una buona armonia per far sì che la Juventus abbia un futuro importante. Nella Juventus passano gli uomini ma il dna resta, bisogna stare zitti e lavorare avendo il profilo basso. Vado molto d'accordo con questa dirigenza".

Fantacalcio.it per Adnkronos