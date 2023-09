Polonia, Zielinski interrompe l'allenamento

Apprensione in casa Polonia per Piotr Zielinski. Il motivo? Il centrocampista del Napoli ha abbandonato anzitempo l'allenamento odierno con i propri compagni della Nazionale polacca. Alcuni media locali avevano riferito di un presunto infortunio per il centrocampista, ma prontamente la Federazione polacca ha smentito ogni rumors.

Attraverso le parole di Jakub Kwiatkowski, portavoce della Polonia, è stata fatta chiarezza in merito. Di seguito uno stralcio del suo intervento ripotato da SportoweFakty WP: