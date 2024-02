Problema muscolare per Ngonge

Cyril Ngonge non sarà a disposizione di mister Calzona per la sfida in programma domani tra il suo Napoli e il Barcellona.

Come vi abbiamo anticipato ieri, l'attaccante ex Verona si è fermato per un problema fisico nell'ultimo allenamento e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Stando alle ultime indiscrezioni, si tratta di un risentimento muscolare. Ecco la nota ufficiale del club partenopeo: "Ngonge non sarà del match per un risentimento muscolare accusato durante l'allenamento di ieri".

Fantacalcio.it per Adnkronos