PSG: infortunio per Mbappè, le condizioni

Poker del PSG, ma a fare notizia è lo stop di Mbappè: l'attaccante francese è uscito alle mezzora per un problema alla caviglia sinistra dopo un duro contrasto con Balerdi. Qualche tentativo di restare in campo dopo le cure dello staff medico, poi la bandiera bianca e il cambio per Gonzalo Ramos. Già in giornata si dovrebbe sapere qualcosa di più preciso sulle condizioni e l'entità dell'infortunio. Il PSG è avversario del Milan nel girone di Champions League.

Fantacalcio.it per Adnkronos