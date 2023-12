Quando torna Orsolini?

Fari puntati, ovviamente, su Riccardo Orsolini che ha saltato le ultime tre partite di campionato per via di una lesione del bicipite femorale sinistro. Per lui anche oggi solo una seduta differenziata, di lui Motta ha detto che va valutato partita per partita. Proverà a esserci per uno spezzone con la Roma, altrimenti si rivedrà direttamente per Bologna-Atalanta del 23 dicembre.

Fantacalcio.it per Adnkronos