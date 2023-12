Report Napoli: tornano Kvara e Cajuste, assente Osimhen

Anche questa mattina il Napoli di Walter Mazzarri ha continuato ad allenarsi a Castel Volturno, al Konami Training Center, in vista dell'impegno di Champions League contro il Braga. Il club partenopeo ha come obiettivo il passaggio del turno e non saranno ammessi passi falsi: per farlo, però, servirà rispondere con attenzione all'emergenza infortunati con cui deve avere a che fare il tecnico toscano.

Se Olivera e Mario Rui sono ancora fermi ai box, rispettivamente impegnati con le terapie ed il lavoro personalizzato, Mazzarri ritrova Kvaratskhelia e Cajuste : il georgiano era stato assente alle ultime sessioni causa influenza.

Oggi, invece, i due sono stati completamente reintegrati al gruppo squadra. Assente Osimhen: "Non ha preso parte all'allenamento Victor Osimhen, in viaggio per Marrakech, dove parteciperà alla cerimonia di consegna del Pallone d'Oro africano. L'attaccante azzurro rientrerà in Italia in tarda serata e prenderà parte regolarmente alla seduta di domattina".

Fantacalcio.it per Adnkronos