Ricorso Lazio (parzialmente) accolto: Guendouzi torna a disposizione

Nei biancocelesti c'è la novità Martusciello in panchina, prende il posto del dimissionario Sarri. Il tecnico avanti si affiderà a Ciro Immobile con ai lati del tridente Felipe Anderson e Zaccagni. In regia Cataldi, complici le condizioni non ottimali di Rovella. Mezzali dovrebbero esserci Guendouzi e Luis Alberto. In difesa Gila al centro con Romagnoli, torna dal 1' sulla fascia invece Marusic scontato il turno di stop. Infortunato Provedel, tra i pali ci sarà Mandas.

Fantacalcio.it per Adnkronos