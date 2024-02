Rodriguez e Tameze: l'esito degli esami

Reduce dal pareggio a reti bianche con la Salernitana, il Torino era in attesa di notizie sulle condizioni di Ricardo Rodriguez e Adrien Tameze, usciti malconci dalla sfida con i campani. I due difensori si sono sottoposti a esami diagnostici i cui risultati sono arrivati nelle scorse ore.

Per entrambi gli esami diagnostici hanno escluso lesioni di natura muscolare. I due giocatori sono stati fermati da semplici affaticamenti muscolari: Rodriguez era stato sostituito per un problema alla coscia, resta in dubbio per la prossima sfida col Sassuolo, ma le sue condizioni verranno valutate nuovamente nei prossimi giorni. Non dovrebbero esserci problemi, invece, per il recupero di Tameze.

Fantacalcio.it per Adnkronos