Roma, Dybala torna nel 2024. Le ultime su Azmoun

Non arrivano buone notizie per Mourinho

Arrivano aggiornamenti importanti dall'infermeria in casa Roma. E, purtroppo, non sono buone notizie.

Paulo Dybala tornerà nel 2024. L'esito degli esami hanno evidenziato la lesione al flessore della coscia sinistra che costringerà l'attaccante a tre settimane di stop. Escluse invece lesioni al polpaccio destro per Serdar Azmoun , mentre Leonardo Spinazzola ha riportato un sovraccarico alla coscia destra: da valutare per Bologna.

Considerato il tipo di infortunio e i relativi tempi di recupero, Dybala salterà Bologna, Napoli e Juventus e dovrebbe rivedersi a disposizione soltanto per Roma-Atalanta del 7 gennaio. Al Dall'Ara, senza lui e senza lo squalificato Lukaku, con Azmoun non al meglio in attacco ci saranno Belotti ed El Shaarawy nel 3-5-2 di Mourinho. Che dunque perde di nuovo l'argentino e dovrà fronteggiare il durissimo ciclo di partite con un problema grosso in più.

L'emergenza in attacco dovrebbe comunque terminare già per la gara contro il Napoli (vero e proprio spareggio per un posto in Champions), quando a disposizione di Mourinho torneranno Lukaku e, con ogni probabilità, Azmoun.

Una brutta notizie quella di Dybala per i fantallenatori con l'argentino che era andato sempre a bonus nelle ultime partite.

Fantacalcio.it per Adnkronos