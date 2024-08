Roma, infortunio per Le Fee

Brutte notizie per Daniele De Rossi e per i fantallenatori che hanno comprato all'asta Le Fee. Il centrocampista ha accusato un problema muscolare nel finale di partita persa contro l'Empoli e adesso dovrà fermarsi.

L'infortunio lo costringerà ai box per almeno 2/3 settimane. Lo staff medico punterebbe al rientro dopo la sosta, senza forzare eccessivamente i tempi di recupero; intanto è certo il forfait per la sfida contro la Juventus, in cui De Rossi farà a meno del giocatore.

Nel mirino potrebbe esserci la gara casalinga contro l'Udinese del 22 settembre. Contro i bianconeri, dunque, De Rossi ha gli uomini contati in mezzo al campo e dovrebbe confermare Pellegrini al fianco di Cristante e Paredes. Unica pedina in mezzo al campo che potrebbe tornare utile a gara in corso è Bove.

Fantacalcio.it per Adnkronos