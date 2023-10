Roma: KO Pellegrini, la situazione

Stop muscolare per il capitano dei giallorossi in Europa League

Brutte notizie per la Roma nella serata di giovedì in Europa League contro il Servette. Il centrocampista e capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini è uscito per infortunio. Un destino beffardo, dato che Pellegrini era partito dalla panchina, salvo entrare nell'intervallo, servire un assist e realizzare il gol del 3-0 prima di uscire per infortunio. Al suo posto dentro Pagano.

Il giocatore numero 7 infatti ha subìto un brutto fallo da Mazikou al 56esimo minuto di gioco, poco dopo aver realizzato il gol del momentaneo 3-0. Pellegrini, colpito alla gamba destra, si è accasciato a terra e ha chiesto l'intervento dello staff medico. Cambio obbligato per mister Mourinho, le condizioni di Pellegrini saranno valutate nelle prossime ore, ma da un primo approfondimento pare che si tratti di un problema al flessore. Pellegrini salterà la trasferta di campionato domenica a Cagliari, al suo posto dovrebbe giocare Aouar in mezzo al campo.

Fantacalcio.it per Adnkronos