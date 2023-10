Cresce e non poco la preoccupazione in casa Roma per l'infortunio di Paulo Dybala lamentato a Cagliari. L'attaccante argentino infatti è stato sostituito al 36esimo minuto di gioco contro gli isolani a causa di un problema al ginocchio.



Mourinho nel post partita non si è mostrato ottimista sulle condizioni dell'attaccante, che ora rischia di rimanere fuori a lungo.