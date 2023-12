Roma, Mancini a rischio contro il Napoli

Più lontano il Napoli per Gianluca Mancini: il difensore della Roma oggi non si è allenato a Trigoria a causa della pubalgia ed è sempre più in dubbio per la sfida di sabato sera in campionato dell'Olimpico. Giallorossi che hanno lavorato al mattino, a due giorni dalla partita contro la squadra di Walter Mazzarri. Senza Mancini, oltre a Smalling, ci sarebbe una difesa da inventare per Mourinho, con i soli N'dicka e Llorente su cui puntare.

Nel caso Mourinho non volesse rinunciare al centrocampo a 5, tenendo alti i due gli esterni Kristensen e Spinazzola, nei tre dietro potrebbe essere schierato proprio Cristante; poi rimpiazzato da Bove o Renato Sanches sulla linea di centrocampo con Paredes e Pellegrini. Avanti, senza l'infortunato Dybala, spazio a El Shaarawy come partner di Lukaku.

Fantacalcio.it per Adnkronos