Roma: nessuna vendita del club, c'è il comunicato

Era rimbalzata in mattinata l'ipotesi di una cessione della Roma da parte dei Friedkin. Il club capitolino, a detta dei rumors, sembrava essere finito nel mirino della ricchissima Arabia Saudita. Nel pomeriggio di venerdì, invece, a far chiarezza ci ha pensato la stessa proprietà giallorossa attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali.

Comunicato chiaro e sintetico, i Friedkin hanno smentito un'ipotetica cessione societaria. Di seguito la nota:

"In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l’acquisizione del Club.