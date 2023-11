Roma, Pellegrini e Spinazzola recuperano per il derby?

Il tecnico in settimana spera di recuperare sia Lorenzo Pellegrini che Spinazzola per il derby contro la Lazio. La sensazione è che, al momento, non ci siano grandi speranze di vederli in campo dal 1' minuto, ma chiaramente in settimana a Trigoria si cercherà di capire le condizioni di entrambi e si confida di poterli portare quantomeno in panchina. Giovedì, tra l'altro, i giallorossi saranno impegnati in casa dello Slavia Praga in Europa League.