Roma, Renato Sanches sta finalmente arrivando

La Roma di José Mourinho è pronta a mettere a segno il colpo Renato Sanches. Il club giallorosso è al lavoro per chiudere l'affare con il Paris Saint-Germain: la trattativa è ai dettagli definitivi con i parigini che presto potrebbero lasciar partire il giocatore in direzione Serie A e Fantacalcio.

Il portoghese è orami ai margini della rosa ed è pronto a partire per l'Italia, direzione Roma. L'affare si chiuderà su un prestito oneroso di 1 milione di euro.

Il PSG non ha nemmeno convocato Renato Sanches per l'amichevole in Giappone contro il Jeonbuk, vinta 3-0 dai transalpini: un'esclusione che rendeva l'idea il passaggio del portoghese alla Roma soltanto una formalità. Stabilita anche la formula dell'affare.

Fantacalcio.it per Adnkronos