Roma, si ferma anche Saud. Le ultime

Non è un periodo fortunato in casa Roma sul fronte infortuni. Ieri la brutta notizia: Paulo Dybala deve operarsi, per lui la stagione si è conclusa in netto anticipo. Una brutta perdita per Ranieri, un'occasione per i fantallenatori che hanno in rosa Matias Soulè: il giovane argentino avrà sicuramente più spazio, infatti, in questo finale di campionato.

La squadra, intanto, si è ritrovata a Trigoria per iniziare a lavorare in vista della sfida di Lecce.

Una ripresa a ranghi ridotti viste le tante assenze per gli impegni con le nazionali. Ancora ai box Celik e Rensch.

Il difensore turco dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo all'inizio della prossima settimana mentre l'olandese salterà le partite con Lecce e Juventus.

Da valutare Saud Abdulhamid , uscito anzitempo nella partita tra Arabia Saudita e Cina. Dovrebbe trattarsi di un problema muscolare con entità da valutare dopo gli esami strumentali di rito. Anche l'esterno potrebbe fermarsi per qualche settimana come Rensch.

Fantacalcio.it per Adnkronos