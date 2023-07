Romelu Lukaku farà ora ritorno in Italia e in Serie A? Raffreddata la pista Inter, l'attaccante belga è corteggiato dalla Juventus ma ha anche sirene dall'Arabia. L'obiettivo di Big Rom è riscattarsi, dopo l'ultima stagione non fortunatissima anche in chiave Fanta: nonostante le grosse aspettative su di lui, i guai fisici non gli hanno permesso di trascinare, come negli anni precedenti, le formazioni dei fantallenatori.

Fantacalcio.it per Adnkronos