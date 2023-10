"Segna due gol in una giornata che sembrava storta. Dopo un primo tempo appena sufficiente e una ripresa poco incisiva, si scatena nel finale trovando per due volte il gol del pareggio. Sul rigore al 95' è semplicemente glaciale". Voto: 7,5, Redivivo.

Questa la pagella di Dia, tornato a trascinare la Salernitana. In ottica fantacalcio, l'attaccante è salito così a tre gol in campionato in 6 apparizioni in questa prima parte del torneo. Numeri che testimoniano ancora una volta il suo talento e la sua importanza nella Salernitana. La sua fanta-media, con questi numeri, è infatti salita al 7,67.

I fantallenatori gongolano per aver puntato su Dia in questa giornata di Serie A e possono ben sperare per le prossime partite.

Fantacalcio.it per Adnkronos