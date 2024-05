Salernitana, operato Fazio

Termina con un turno di anticipo il campionato di Federico Fazio che - presumibilmente - chiude anche la sua esperienza con la maglia della Salernitana. L'esperto difensore argentino, in questa stagione a voto 17 volte con un bottino di un gol e un assist, non ci sarà infatti domani sera nella sfida di campionato al Meazza contro il Milan.

Nelle scorse ore l'ex Roma è stato operato d'urgenza all'ospedale Ruggi di Salerno in seguito a un attacco di appendicite. L'intervento è perfettamente riuscito.

Mister Colantuono dunque contro i rossoneri dovrebbe rilanciare Manolas nella formazione titolare per dirigere la difesa dei granata.

Fantacalcio.it per Adnkronos