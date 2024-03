Salernitana, rottura totale con Dia

Ultima in classifica, la zona salvezza sempre più lontana ed il nuovo caso Dia. La Salernitana non vive un buon momento, dopo il pareggio di Udine il tecnico Liverani ha annunciato che l'attaccante si è rifiutato di entrare in campo na 7-8 minuti dal termine del match. Un gesto che ha irretito (a dir poco ndr) la dirigenza del club campano, che ora valuta una sanzione esemplare per il proprio attaccante.

La Salernitana è pronta a mettere fuori rosa Boulaye Dia e ad agire legalmente nei suoi confronti. Il presidente Iervolino avrebbe trascorso il weekend a colloquio con il team legale dei granata, per individuare la sanzione migliore da infliggere all'ex Villarreal.

Ora la Salernitana avrebbe un lasso temporale di 10 giorni per interpellare il Collegio Arbitrale. Dia rischia una multa esemplare, pari alla metà del suo stipendio sino al termine della stagione. Non solo: Iervolino sarebbe al vaglio anche di un'azione risarcitoria, cercando i presupposti per una richiesta danni pari a qualche milione di euro.

Cosa fare al Fantacalcio? Se avete ancora possibilità di svincolarlo, va fatto. E puntare magari su un profilo titolare che da qui al termine del campionato potrebbe anche portarvi qualche bonus importante.

Fantacalcio.it per Adnkronos