Samardzic all'Inter? Salta tutto

Samardzic non andrà all'Inter. I nerazzurri hanno deciso di tirarsi indietro e di non venire incontro alle richieste più alte per l'ingaggio al giocatore. Il serbo dunque continuerà ad allenarsi con l'Udinese, il padre del centrocampista aveva ingaggiato un altro agente (il terzo) per ridiscutere i termini dell'accordo del giocatore e le commissioni già concordate con Rafaela Pimenta.

Niente da fare, le parti hanno deciso di interrompere la negoziazione.

Ora da capire quale sarà il suo futuro, diverse le opzioni: la permanenza all'Udinese, le piste estere (occhio al West Ham che, se cede Paquetà, può dare l'assalto) e alle soluzioni in Serie A (Juventus, Napoli e Lazio interessate).

Fantacalcio.it per Adnkronos