Sarri si è dimesso! Provedel male, ma non malissimo. Il Torino perde Djidji

Alla guida della Lazio dal giugno 2021, Maurizio Sarri lascia la panchina biancoceleste dopo 137 partite ufficiali, con un bottino di 65 vittorie, 30 pareggi e 42 sconfitte. Duecentoquattro i gol fatti, 159 quelli subiti per un totale di 225 punti raccolti (1,64 a partita).

Provedel: escluse fratture

Conclusa l'attesa per conoscere le effettive condizioni di Ivan Provedel. Il portiere della Lazio, uscito in barella nel finale del match contro l'Udinese, ha messo in ansia Maurizio Sarri ed i fantallenatori. L'estremo difensore ha abbandonato l'Olimpico con le stampelle ed un tutore dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata nei minuti finali.

Direttosi alla clinica Padeia per accertamenti clinici, è arrivato l'esito degli esami. La speranza della Lazio e dei fantallenatori era che non fossero interessati i legamenti, anche se gli ultimissimi rumors sembravano andare verso una piega negativa.

La buona notizia è che sono state escluse fratture. Ciò fa ben sperare i fantallenatori e lo stesso Sarri sullo stop di Provedel che potrebbe tornare prima del previsto. Per il portiere della Lazio si preventiva uno stop di circa 30/40 giorni, ma tutto è in evoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate nel corso dei prossimi giorni al fine di rivederlo in campo il prima possibile.

Il Torino perde Djidji

Tegola per il Torino che era in attesa di comprendere le condizioni di Koffi Djidji. Il difensore del club granata, uscito infortunato al minuto 76 del match contro il Napoli di Francesco Calzona, ha rimediato un brutto infortunio.

È appena arrivato l'esito dei suoi esami clinici. Nella giornata di oggi erano previsti accertamenti approfonditi che ora hanno reso note le sue effettive condizioni di salute. Lo stop sembra essere molto preoccupante: ora Juric dovrà correre ai ripari.

